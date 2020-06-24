HODDINOTT, Ross John:
Suddenly but peacefully at home, on June 22, 2020. Dearly loved husband and soulmate of Marion, dearly loved dad of Hannah and James, Simon and Diana, Amy and Adam, treasured granddad of Kori (Dcd), Nikki, Keanu, Simon, Harley, and Raivyn; Rain, and Liana, loved and cherished by all his great-grandchildren and friend of Rob. Ross will be sadly missed by all who knew and loved him. A service for Ross will be held at Salisbury Park Crematorium, Beaconsfield Rd, Timaru, on Friday, June 26, at 11.30am. Messages to PO Box 44, Pleasant Point 7947.
Published in Timaru Herald on June 24, 2020